Já são conhecidos os sete finalistas a Carro do Ano em Portugal

A iniciativa, organizada pelo Grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso, e na qual participam o Jornal de Negócios/Negócios.pt na qualidade de jurado, conta este ano, novamente, com a Seguro Directo, marca do Grupo Ageas Portugal, como patrocinador principal.No total são 42 inscrições, com os automóveis divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 são candidatos ao título de vencedor do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2024. Serão um total de oito classes: Citadino, Desportivo/Lazer, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.O Carro do Ano 2024 e os vencedores das diferentes classes serão conhecidos em março numa gala, que contará com a presença dos principais protagonistas da indústria do nosso país.A Comissão Executiva do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2024 irá ainda distinguir a Personalidade do Ano que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.Nesta edição, pela primeira vez, o júri do Carro do Ano vai atribuir o Prémio Design ao modelo que mais se destacar em matéria de estilo e imagem. Também nesta edição, a organização vai voltar a selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados para eleger o vencedor do Prémio Tecnologia e Inovação.