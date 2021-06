À reconquista do mercado SUV - Novo Citroën C3 Aircross

Objeto de recente ‘restyling’, o novo Citroën C3 Aircross chega à rede de concessionários nacional da marca esta quinta-feira. Está à venda com motorizações a gasolina e a gasóleo, com potências entre 100 e 130 cv e transmissões manuais ou automáticas. Os preços vão dos 19.307 até aos 27.357 euros.





Mais moderno e elegante, dimensões compactas (4,16 metros de comprimento), o novo modelo apresenta uma secção dianteira completamente revista, caracterizada pelos para-choques redesenhados, grupos óticos mais finos, nova assinatura luminosa, uma nova grelha com um motivo geométrico inédito e uma nova proteção inferior em cinzento prateado com inserções coloridas. O perfil e a traseira são, no entanto, muito semelhantes à versão anterior.





Disponível em cinco níveis de acabamento – Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack – oferece de série uma longa lista de tecnologias de segurança e apoio à condução (12 no total), como é o caso do alerta de mudança involuntária de faixa, ar condicionado, computador de bordo, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito e ‘head-up display’ a cores.





Consoante o acabamento, a marca propõe também o teto panorâmico com abertura, o Park Assist, a câmara de ajuda ao estacionamento e o Grip Control com Hill Assist Descent, um sistema que permite melhorar a tração em pisos mais difíceis e ajudar nas descidas em inclinações íngremes.

Habitabilidade e conforto





No interior, o C3 Aircross conserva a habitabilidade, o conforto, a luminosidade e a modularidade de referência no segmento. Duas das principais evoluções são o aparecimento de um ecrã multimédia maior, com 9 polegadas, e de uma consola central modificada, com mais organização e suporte porta-copos.





O ecrã tátil permite controlar as várias funções do veículo, como a climatização, visualizar a imagem da câmara traseira e aceder ao sistema de navegação ou à função Mirror Screen compatível com Android Auto e Apple Car Play. Uma base para carregamento de telemóveis por indução está disponível na parte central da consola.

O C3 Aircross é um dos raros modelos do seu segmento a oferecer bancos traseiros deslizantes em duas partes, com regulação máxima de 150 mm, o que permite variar o volume da bagageira de 410 a 520 litros, e até aos 1.289 litros com as costas rebatidas. Os bancos deslizantes favorecem igualmente os passageiros, que dispõem de mais espaço ao nível dos joelhos.





Outra novidade são os bancos Advanced Comfort com materiais mais refinados e com mais 15 mm de espessura de espuma estruturada de alta densidade, que reforça a sensação de bem-estar a bordo.





O programa de personalização proposto pela Citroën evolui para um total de 70 combinações possíveis, que se baseiam em sete cores exteriores de carroçaria, incluindo três novas, quatro pack de cores e duas cores de tejadilho. Há ainda novas jantes com ‘design’ mais evoluído e dinâmico, nas medidas de 16 e 17 polegadas.

Motorizações a gasolina e gasóleo





Mecanicamente, estão disponíveis duas versões de motores PureTech, a gasolina, com 110 e 130 cavalos, associadas, respetivamente, a uma transmissão manual de 6 velocidades e a uma automática EAT6 com igual número de relações. No que diz respeito à oferta a gasóleo, o C3 Aircross pode estar associado a duas versões do propulsor BlueHDi, uma com 110 cavalos e caixa manual de 6 velocidades e outra com 120 cavalos acoplada a uma transmissão automática EAT6.





Em estrada, a experiência ao volante do C3 Aircross confirmou a aposta da marca em matéria de conforto e comportamento dinâmico em segurança, com desempenhos normais para as motorizações dos dois modelos utilizados. Destaque para a insonorização a bordo e para a eficácia da suspensão e do sistema Grip Control no troço fora de estrada de cerca de nove quilómetros que nos foi proposto, além de um percurso por estrada e autoestrada entre Lisboa e Estremoz.





O Citroën C3 Aircross foi lançado há cerca de quatro anos e desde então mais de quase 330 mil unidades foram comercializadas à escala europeia.

Em Portugal, o modelo também despertou o interesse do mercado, e as suas vendas contribuíram para o posicionamento da marca francesa como a terceira mais vendida e para a ocupação de posição de destaque entre os primeiros lugares do respetivo segmento.