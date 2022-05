ACAP estima que haja mais de 150 mil carros elétricos em Portugal em 2025

O número de automóveis totalmente elétricos em Portugal deverá superar os 150 mil em 2025, de acordo com o cenário-base de um estudo elaborado pelo ISEG para a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) apresentado esta quinta-feira.De acordo com as projeções do estudo, no cenário médio ou base, dentro de três anos existirão 150.873 carros totalmente elétricos nas estradas portuguesas, o que corresponderia a 2,7% do parque automóvel nacional.O estudo aponta ainda para que o número de veículos híbridos ascenda em 2025 a 481.226, ou 8,6% do total de automóveis no país.O cenário baixo, contudo, coloca a fasquia dos elétricos puros em apenas 126.723 unidades no final de 2025, o que corresponderia a 2,3% do parque automóvel nacional.Já o cenário alto aponta para 201.323 carros totalmente elétricos em Portugal, o que corresponderia a 3,6% do total.Estas mudanças no parque automóvel nacional são um dos aspetos abordados no estudo "As redes de retalho automóvel em Portugal", coordenado por Zorro Mendes e Rita Alemão, do ISEG.A investigação mostra ainda que metade dos portugueses indica que o seu próximo automóvel será híbrido ou elétrico.