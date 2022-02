Ainda há "mais potencial" de sinergias na Stellantis, diz Carlos Tavares

"A maioria das marcas fez o seu trabalho de casa e ou estão nos níveis de referência ou acima dos níveis de referência, mas é muito claro que há mais potencial de simplificação, de rentabilidade e de eficiência", afirmou Carlos Tavares durante uma 'conference call' para apresentação dos resultados de 2021 do gigante automóvel, que resultou da fusão, em 2021, da francesa PSA e da italo-norte-americana Fiat-Chrysler."Não podemos fazer tudo num único ano, o que fizemos já foi imenso", sustentou.Relativamente à previsão de crescimento de 3% do mercado automóvel na América do Norte, Europa e América do Sul, as principais bases comerciais do grupo, o português afirmou que não é mais ambiciosa sobretudo devido à incerteza quando à evolução no fornecimento de semicondutores."A dimensão do mercado vai depender do fornecimento dos semicondutores. Vemos melhorias no abastecimento, mas ainda a um ritmo muito lento. Achamos que a situação vai evoluir na direção certa, mas que essa evolução vai ser muito lenta, vai demorar e 2022 não vai ser ainda o ano em que vamos regressar à normalidade", disse.Adicionalmente, disse Carlos Tavares, coloca-se a questão da subida dos preços das matérias-primas e da evolução geopolítica mundial, "que não ajudou muito nos últimos anos e parece não estar a melhorar este ano".A Stellantis obteve um lucro recorde de 13.354 milhões de euros em 2021, quase 2,8 vezes superior ao que os dois grupos que compõem este gigante automóvel, PSA e Fiat-Chrysler, conseguiram separadamente em 2020, foi hoje anunciado.Num comunicado hoje divulgado, a construtora automóvel indicou ainda que vai distribuir 1.900 milhões de euros destes lucros entre os seus empregados.O presidente executivo destacou que estes 'bónus' por conta dos resultados de 2021 representarão mais 70% do que o que foi distribuído no ano passado.O lucro recorde no primeiro ano de funcionamento do conglomerado resultante da fusão da PSA e da Fiat-Chrysler foi alcançado principalmente devido à notável recuperação do negócio automóvel após a crise provocada pela covid-19 em 2020, e ainda mais da rentabilidade.O resultado operacional da Stellantis no ano passado aumentou 95% para 18.011 milhões de euros, o que significa que a margem (como proporção do volume de negócios) aumentou de 6,9% para 11,8%.Outro elemento importante foi a fusão de sinergias de cerca de 3.200 milhões de euros em 2021 como um todo, que marcou uma aceleração nos últimos meses, uma vez que na primeira metade do ano tinham sido 1.300 milhões de euros.O volume de negócios da empresa aumentou 14% para 152.119 milhões de euros.A empresa está a iniciar o processo de eletrificação e digitalização da sua gama, para o qual programou mais de 30.000 milhões de euros de investimentos até 2025, e espera que o mercado automóvel cresça 3% na América do Norte, Europa e América do Sul, as suas principais bases comerciais, enquanto para a Índia e região da Ásia-Pacífico estima um aumento de 5%.