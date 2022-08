Lucros da BMW sobem 74% para 13.232 milhões no primeiro semestre

Leia Também Rolls-Royce vai ser totalmente elétrica em 2030

A BMW, que tem as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, registou lucros de 13.232 milhões de euros, no primeiro semestre, o que representa um aumento de 73,6% face ao mesmo período de 2021, anunciou esta quarta-feira a construtora automóvel alemã.Em comunicado, a BMW informou que o volume de negócios do grupo subiu, nos primeiros seis meses do ano, para 65.912 milhões de euros (+19,1%), apesar da queda nas vendas e da consolidação da subsidiária chinesa BMW Brilliance Automotive (BBA), que contribuiu para o volume de negócios com 11.000 milhões de euros.Devido a problemas nas cadeias de abastecimento, as vendas do grupo caíram para 1,16 milhões de unidades (-13,4%), devido à queda das marcas BMW (-13,7%) e Mini (-10,9%), enquanto as vendas da Rolls-Royce aumentaram (+6,8%) e as vendas de motos ficaram praticamente estáveis (-0,1%).A BMW acrescentou que a escassez de semicondutores permanece e que novos bloqueios na China também criaram problemas nas cadeias de fornecimento, o que prejudicou a produção e as entregas no primeiro semestre.