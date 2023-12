Alfa Romeo anuncia novo SUV Milano

A nova proposta italiana, que marca o regresso da Alfa Romeo ao segmento B, o maior da Europa, estará disponível em versões híbrida e 100% elétrica. Posicionado abaixo do Tonale, será comercializado à escala global e deverá representar 40 por cento do volume das vendas da marca.

Homenagem à cidade de Milão, onde a marca nasceu em 1910, o Milano está baseado na plataforma B da Stellantis e as suas dimensões compactas, embora não reveladas, deverão aproximar-se das do Jeep Avenger elétrico e do Fiat 600. O mesmo acontece com as motorizações, embora todas elas com ‘o toque’ da Alfa Romeo, destacou Philippe Imparato.

Numa primeira fase de lançamento, o modelo vai estar disponível em três níveis de acabamento – Performance, Veloce e Special Edition 1 –, mas uma versão Quadriofoglio não está excluída.

Foram ainda anunciados por Imparatto dois outros novos modelos exclusivamente elétricos para os segmentos C e D, baseados na plafaorma mais larga da Stellantis, que estão previstos para 2025 e 2026. Em 2027, a gama Alfa Romeo será totalmente elétrica.

Crescimento da marca

O CEO da Alfa Romeo aproveitou a conferência de Imprensa de anúncio do novo Milano para destacar o excelente desempenho comercial da marca, quase três anos após a criação da Stellantis. ‘Passamos de uma situação em que se perdiam milhões (2021) , para os lucros (+17%)’.

Segundo Imparatto, ‘com o ano de 2023 a chegar ao fim, os números das vendas mostram um sólido crescimento global: mais de 34% comparativamente a 2022 no acumulado do ano até novembro.’

A Europa contribuiu com um aumento de 53%, enquanto Médio Oriente e África confirma-se como a região que regista o crescimento mais rápido, com um aumento de 95%. Contribui também com um crescimento de 6%, a região da Índia Ásia-Pacífico, onde a Alfa Romeo está a reforçar a sua presença em Singapura e Hong Kong.

Na América do Norte, a estreia do Tonale, em setembro, foi bem acolhida, tal como na China, onde a gama foi completada com a chegada do Tonale. Ambas as regiões representam áreas de importância estratégica, onde a Alfa Romeo está a fazer grandes investimentos para criar as condições ideais para o crescimento.