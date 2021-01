Alteração fiscal leva a “corrida” aos híbridos

Com as mudanças nos benefícios fiscais a entrarem em vigor a 1 de janeiro deste ano, as matrículas de híbridos convencionais e plug-in aumentaram fortemente em dezembro e representaram 29% do total do último mês de 2020.

