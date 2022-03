Apoios à compra de carros elétricos sobe de 3.000 para 4.000 euros. Dotação duplica para 10 milhões

A dotação do Fundo Ambiental para os incentivos à aquisição de veículos de baixas emissões duplica este ano, para um valor de 10 milhões de euros, revelou esta sexta-feira o ministro do Ambiente e da Ação Climática.O valor do apoio para a aquisição de um veículo elétrico também é reforçado, passando dos três mil para os quatro mil euros, anunciou João Pedro Matos Fernandes.As revelações foram feitas durante uma conferência de imprensa conjunta com o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, na qual foram anunciadas novas medidas para aliviar os preços dos combustíveis.