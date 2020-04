A fábrica de Palmela planeia retomar a produção com apenas um turno durante os dias úteis, que poderá ser "ligeiramente mais curto", apurou o Negócios. Assim, a Autoeuropa poderá fechar abril com uma produção entre 1.800 a 2.500 veículos.



A Autoeuropa suspendeu a produção a 16 de março, aplicando os chamados "down days" (dias de não produção remunerados), o que assegurou os rendimentos dos trabalhadores da fábrica do grupo Volkswagen em Palmela.



Agora, esgotados os 22 "down days" de este ano, entre 13 e 19 de abril serão utilizados "os créditos legais (férias, dias especiais) referentes a anos transatos", indica o comunicado da CT, salientando que "o período de férias para o ano de 2020 mantém-se inalterado".



A Autoeuropa planeia retomar a laboração em pleno na 23.ª semana do ano, ou seja no início de junho.

A administração da Autoeuropa aceitou esta quarta-feira a proposta apresentada pela Comissão de Trabalhadores (CT) para que assegurasse "a totalidade da remuneração mensal a todos os trabalhadores" enquanto aplicar o regime de lay-off, que se deverá iniciar a 20 de abril.A Autoeuropa pretende retomar a laboração a 20 de abril, algo que depende de autorização do Governo e da renovação ou não do Estado de Emergência, "de forma gradual".