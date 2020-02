Autoeuropa assume que virá a produzir carros elétricos

Miguel Sanches frisou que “atualmente apenas sete das 122 fábricas do grupo em todo o mundo produzem veículos elétricos”. O responsável considerou que, à medida que os veículos elétricos ganhem escala, a produção irá multiplicar-se por outras fábricas. E “a Autoeuropa, se mantiver os níveis de excelência e de produtividade e custos de fabricação” também produzirá esses veículos. “É uma questão de tempo”, rematou.





No imediato, a administração está focada no reforço da capacidade de produção do T-Roc, o modelo mais popular que produz. O investimento feito em 2019 e este ano permitirá passar dos atuais 32 T-Roc produzido por hora para 45 unidades, disse.