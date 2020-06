Inaugurada em 1995, a maior fábrica de produção automóvel de Portugal demorou oito anos a alcançar a fasquia de um milhão de unidades, o que aconteceu a 16 de junho de 2003.



Foram necessários mais dez anos para ver sair a unidade dois milhões da fábrica de Palmela. Foi a 2 de julho de 2013 que a fasquia foi superada, numa altura em que a Autoeuropa produzia os modelos Sharan, Eos e Scirocco, da Volkswagen, e ainda o Seat Alhambra.



Agora, sete anos volvidos, sai das linhas de montagem da fábrica o veículo número três milhões, tendo a aceleração no volume de produção da Autoeuropa sido impulsionada pelo modelo T-Roc, que começou a ser produzido em 2017.



O início da produção do SUV compacto da Volkswagen foi o "motor" da aceleração da Autoeuropa nos últimos anos. Sendo que a produção acumulada nos dois últimos anos totaliza 477.800 unidades, quase tanto como os 490.995 veículos que saíram da fábrica entre 2013 e 2017.



A Autoeuropa fechou 2019 com um recorde absoluto de produção: 256. 878unidades, isto depois de em 2018 ter produzido 223.200 veículos, pulverizando o anterior recorde, de 1998, que se cifrava em 138.890 automóveis.

Três milhões. Este é o número de veículos que a Autoeuropa produziu desde o arranque da produção, em 1995. O marco histórico foi atingido esta quinta-feira, 25 de junho, revela a empresa através da rede social LinkedIn.A fábrica do grupo Volkswagen em Palmela previa alcançar o "número mágico" em abril, ainda antes de celebrar os 25 anos, mas a paragem forçada em meados de março devido à pandemia da covid-19 acabou por adiar por dois meses a meta.