Autoeuropa registou terceiro melhor ano de sempre em 2020, apesar de queda na produção

diretor-geral e presidente do Conselho de Gerência da Volkswagen Autoeuropa.





A Autoeuropa, a fábrica da gigante alemã Volkwagen em Palmela, fechou 2020 como o seu terceiro melhor ano de sempre, apesar de o número de veículos produzidos ter ficado aquém da sua previsão inicial, devido à pandemia, anuncia agora a empresa.Em comunicado, a empresa diz que encerrou um "ciclo de crescimento", num ano em que foram produzidas em Palmela 192 mil unidades dos modelos T-Roc, Sharan e Seat Alhambra, um número que mostra uma redução de 59,1 mil unidades face ao planeado no início do ano e um decréscimo de 62,6 mil carros em relação à produção de 2019."Inicia-se agora num clima de grande incerteza e vulnerabilidade global devido à pandemia, e num contexto de mudança da indústria automóvel no qual teremos que encontrar argumentos para nos posicionarmos de forma competitiva em relação à concentração de capacidade produtiva existente", diz Miguel SanchesNeste contexto, adianta que "continuaremos com a agilidade de sempre a procurar transformar desafios em oportunidades", numa nota enviada.O volume de negócios da Volkswagen Autoeuropa em 2020 equivaleu a 1,4% do PIB nacional, e a 4,7% do total de exportações do país considerando o seu volume de negócios para o mercado externo. Mesmo com o impacto significativo da pandemia, 2020 foi o terceiro melhor ano de sempre da Volkswagen Autoeuropa, após o crescimento em 2018 e a consolidação em 2019.Em 2021, o T-Roc corresponde a cerca de 95% do volume planeado de encomendas, motivo pelo qual foram investidos no ano anterior 69 milhões de euros, maioritariamente no aumento da sua capacidade de produção. Além de outros investimentos nas áreas de inovação, ergonomia e ambiente, foi ainda implementado um novo armazém para flexibilizar as operações logísticas de peças metálicas.Fora a produção de automóveis, a Volkswagen Autoeuropa anuncia agora que foi responsável por exportar cerca de 20 milhões de peças estampadas na sua área de prensas, tendo como destino 21 fábricas de 6 marcas do Grupo Volkswagen.