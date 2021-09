Autoeuropa retoma produção mas continua a falta de componentes

Segundo Fausto Dionísio, a empresa confirmou o início da atividade nas secções de carroçarias e pinturas, às 00:00, e o arranque da montagem de automóveis a partir das 7:00 desta segunda-feira".A retoma da atividade laboral na fábrica da Volkswagen tinha sido anunciada a semana passada por fonte oficial da empresa.A mesma fonte adiantou que a Autoeuropa vai recorrer a um "programa de apoio à atividade económica, garantindo o pagamento das remunerações" e que será atribuído um "complemento como garantia do rendimento individual de cada colaborador da empresa".A Autoeuropa, com mais de 5.200 colaboradores, dos quais 98% com vínculo permanente, produziu em 2020 um total de 192.000 automóveis e 20 milhões de peças para outras fábricas do grupo alemão, que representam 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,7% das exportações portuguesas.