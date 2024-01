Autoeuropa sai de consórcio do PRR por não cumprir regra ambiental

A Autoeuropa abandonou o consórcio Drivolution, que juntava cerca de 20 empresas e 20 organismos do sistema científico e tecnológico, por não cumprir uma regra ambiental, confirmaram a empresa e o Governo ao Público. Deste modo, deixa de liderar o projeto de transformação industrial rumo à "fábrica do futuro", financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em causa está o incumprimento da regra ambiental DNSH (sigla para Do Not Significant Harm, traduzível como Não Prejudicar Significativamente) por causa do uso de gás natural na pintura do modelo VW T-Roc, que Portugal fabrica em exclusivo mundial - excepção do mercado chinês.

O Ministério da Economia assegurou ao jornal que houve "diversas reuniões com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Secretaria de Estado da Economia e a Secretaria de Estado do Ambiente e Ação Climática, com o intuito de encontrar uma solução". Mas de nada valeu. Agora, será substituída por outra empresa do setor automóvel que já faz parte do consórcio.