Exportações de carros caíram mais de 40% com paragem na Autoeuropa

Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que, em outubro, foram vendidos ao estrangeiro automóveis para transporte de passageiros no valor de 220 milhões de euros. O valor compara com 378 milhões que foram exportados em outubro do ano passado.



26 de Dezembro de 2023







Com as vendas de bens ao exterior a caírem desde abril, a paragem forçada da Autoeuropa em Palmela veio penalizar ainda mais as exportações portuguesas. A suspensão da produção daquela que é uma das maiores exportadoras nacionais conduziu a um recuo de mais de 40% nas vendas ao exterior de automóveis de passageiros, sendo esta a maior quebra desde a pandemia da covid-19.



