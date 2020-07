BMW apresenta o iX3, o seu primeiro SUV elétrico

BMW apresenta o iX3 A carregar o vídeo ... BMW apresenta o iX3

A BMW apresentou esta terça-feira, através de videoconferência, o iX3, o primeiro SUV totalmente elétrico da marca bávara.O iX3 será fabricado na China, no âmbito da parceria com a Brilliance, e tem a chegada ao mercado europeu prevista para 2021. A produção arranca em setembro, devendo as primeiras unidades ser entregues na Europa em janeiro.Este é o primeiro modelo da fabricante germânica a utilizar a quinta geração da tecnologia eDrive, que compacta o motor elétrico e a unidade eletrónica de gestão e transmissão, permitindo poupar no espaço ocupado pelo módulo.

O motor é alimentado por um bateria de 80 kWh que permite uma autonomia até 460 quilómetros e debita uma potência de 282 CV com um binário de 400 Nm. O iX3 tem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de 6,8 segundos sendo a velocidade máxima, limitada eletronicamente, de 180 km/h.



Em termos de carregamento, o iX3 pode alcançar 80% de carregamento em 34 minutos, através do carregamento rápido de 150 kW DC, e em apenas 10 minutos carrega o suficiente para percorrer 100 quilómetros.



A bagageira tem 510 litros de capacidade mas pode ser expandida para uns generosos 1.560 litros.



Encomendas já abertas em Portugal

As encomendas do iX3 já podem ser realizadas em Portugal junto dos concessionários da marca.



A BMW indica que o preço de venda recomendado é de 80.000 euros para a versão Inspiring e de 86.500 euros para a versão Impressive, que aposta em características mais desportivas.