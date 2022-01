BMW revela conceito de carro “camaleão” que muda de cor com o toque numa app

BMW showing off their color changing car at #CES today pic.twitter.com/epp07gRVoo — Latest in Engineering (@latestengineer) January 5, 2022

A fabricante alemã escolheu o Consumer Electronics Show (CES), que decorre esta semana em Las Vegas, para apresentar o conceito que poderá dar origem ao primeiro automóvel com a possibilidade de mudar de cor.O BMW iX Flow, assim é o nome do modelo revelado ao público, recorre ao mesmo tipo de tecnologia que é utilizada nos leitores e-reader, a chamada e-ink. Desta forma, o exterior do automóvel pode mudar de cor, mas apenas numa escala de cores entre o branco e tons mais escuros. Ainda assim, a BMW refere a possibilidade de expandir o espectro de cores.Segundo explica a BMW, a pintura aplicada neste automóvel é composta por "milhões de microcápsulas", com um diâmetro semelhante à espessura de um cabelo humano. E, em cada uma dessas cápsulas, estão "pigmentos brancos com carga negativa e pigmentos pretos com carga positiva". Consoante a configuração escolhida pelo condutor, "basta um estímulo através de um campo elétrico para que os pigmentos brancos ou pretos sejam acumulados na superfície da microcápsula para dar à carroçaria do carro a tonalidade desejada."É aqui que entra a aplicação no smartphone, que permite controlar a quantidade de pigmentos, resultando em alterações de cor. À Reuters, Stella Clarke, engenheira da BMW, aponta que a aplicação até poderá deixar de ser necessária, já que as mudanças poderiam ser controladas através de um botão no painel do carro. Ou, num cenário mais futurista, até por gestos das mãos.A empresa nota que a questão da mudança de cor não se prende apenas com questões estéticas, mas também com uma questão de eficiência, em que é possível "jogar" com a cor do carro para ter maior ou menor absorção térmica. Ou seja, em dias com um sol mais intenso, ter um carro mais claro poderá refletir melhor a luz do sol, diminuindo um pouco o aquecimento do veículo. Já em climas mais frios, "uma superfície externa escura ajudará o veículo a absorver mais calor do sol", explica a companhia.Com a indústria automóvel cada vez mais empenhada na eletrificação, a empresa aponta que ter um carro com esta capacidade de mudar de cor e precisar de menos energia para a climatização "pode ajudar a aumentar a autonomia" do veículo.