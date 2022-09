Brasileira Movida compra portuguesa Drive On Holidays por 66 milhões

Leia Também Gregos compram negócio da Hertz em Portugal

No início de agosto foi anunciada a compra da HR Automóveis , “master franchise” da gigante norte-americana do “rent-a-car” Hertz em Portugal, pela grega Autohellas, num negócio no valor de 31,5 milhões de euros que poderão subir para 39 milhões. Agora é a vez da Drive On Holidays ser comprada pela brasileira Movida Participações numa operação de 66 milhões de euros.A Drive on Holidays - Comércio e Aluguer de Veículos, SA foi comprada na totalidade pela Movida Finance, subsidiária da Movida, informa a empresa brasileira em comunicado.A empresa portuguesa de rent-a-car foi fundada há 11 anos e opera junto dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada, detendo uma frota de cerca de 3.300 veículos no final de agosto, refere o comunicado.O diretor da Drive on Holidays, Ricardo Esteves, manter-se-á aos comandos da empresa e os 130 funcionários também continuarão, acrescenta a Movida.A operação, sublinha o comunicado, marca o início da internacionalização da Movida e a entrada na Europa.A aquisição foi feita por um "enterprise value" de 66 milhões de euros, que inclui 11 milhões de euros de dívida líquida, pelo que o valor pago é de 55 milhões de euros. Deste montante, detalha a Movida, 52,5 milhões de euros foram pagos agora e 2,5 milhões foram retidos para verificação de alguns pressupostos.Os ativos da Drive on Holidays estão avaliados em cerca de 63,5 milhões de euros, dos quais 60 milhões referem-se à frota e o restante reporta-se a dois imóveis.A Drive on Holidays, assinala a Movida, faturou 20,2 milhões de euros entre julho do ano passado e junho último, tendo registado um EBITDA de 16,3 milhões e lucros de 6,7 milhões de euros. Estes números, acrescenta, estão em linha com os do período pré-pandemia.