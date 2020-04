Carlos Tavares: consumidores vão reagir bem e comprar carros no fim da pandemia

Quando a atual pandemia da covid-19 terminar os consumidores vão querer comprar automóveis, mas o mercado poderá sofrer devido à perda de rendimentos das famílias, afirma Carlos Tavares, CEO do grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel), em entrevista à revista mensal do Automóvel Club de Portugal (ACP).

"Acho que, no limite da sua capacidade financeira, os consumidores vão reagir muito bem em relação ao automóvel", considera o gestor. Carlos Tavares argumenta que a atual situação de confinamento torna mais evidente para as pessoas a importância da liberdade de movimentos. E, reforça, o automóvel é "um meio de transporte seguro, um meio de transporte que protege a nossa saúde".

Ainda assim, o "patrão" da PSA admite que as famílias vão perder poder de compra e isso poderá condicionar a procura de automóveis.

Fabricantes sem dinheiro para investigação e desenvolvimento

O líder do grupo automóvel francês alerta também para as dificuldades dos fabricantes em continuar a desenvolver tecnologia menos poluente, nomeadamente a transição para os veículos elétricos.

O financiamento de todo o investimento necessário em termos de evolução para uma mobilidade limpa e mobilidade autónoma vai ter de "estar em cima da mesa", diz Carlos Tavares.

"Todas as empresas de maneira geral, e as empresas automóveis em particular, vão sair deste período que atravessamos extremamente abaladas a nível financeiro e obviamente que sem meios financeiros não se pode desenvolver tecnologias que podem responder às expectativas dos cidadãos", alerta o responsável.