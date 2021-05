Carregamentos de veículos elétricos mais caros a partir de hoje

Os carregamentos de automóveis elétricos ou híbridos plug-in ficam mais caros a partir deste sábado, 1 de maio, data em que a Mobi.e começa a cobrar aos agentes do mercado uma tarifa enquanto entidade gestora da rede de mobilidade elétrica. Essas tarifas são incorporadas no preço final pago pelos utilizadores.



O valor das tarifas foi definido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e correspondem aos custos em que incorre a Mobi.e na sua atividade regulada.





As tarifas definidas são de 0,1657 euros por carregamento para os comercializadores de energia para a mobilidade elétrica (CEME), que fornecem a energia consumida.Igual valor será cobrado aos operadores de pontos de carregamento (OPC), que gerem os equipamentos, enquanto os detentores de pontos de carregamento (DPC), proprietários dos locais onde se encontram instalados os carregadores, terão de pagar 0,0385 euros por dia por ponto de carregamento.

Esta tarifa, explica ao Negócios Luís Barroso, presidente da Mobi.e, “visa única e exclusivamente garantir a sustentabilidade da atividade regulada da Mobi.e, que inclui o acompanhamento da burocracia associada à tramitação contratual dos aderentes à rede, a plataforma tecnológica que liga os postos de carregamento numa rede única e que é também um garante que CEME, OPC e DPC vão receber o produto da cobrança”.



De acordo com a ERSE, estas tarifas representarão entre 4% e 8% do preço final pago pelos utilizadores.



O regulador apresentou um exemplo para um cenário de 12,5 kWh/carregamento (que

corresponde ao consumo médio por carregamento previsto para 2021) efetuado num ponto de

carregamento com entrega da rede elétrica de serviço público em baixa tensão. Esta análise foi

efetuada para pontos de carregamento rápidos (potência acima de 22 kW) e normais (potência

até 22 kW). Os resultados obtidos são apresentados em euros por distância percorrida, assumindo um consumo de 15 kWh/100 km para o veículo elétrico. Neste cenário, quer nos carregamentos normais quer nos rápidos, o custo para o utilizador por um carregamento de 15kWh aumenta em 40 cêntimos.