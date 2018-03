Carro eléctrico pode custar menos que um modelo a gasolina dentro de sete anos

Alguns modelos eléctricos custarão o mesmo do que veículos com motores de combustão já em 2024 e ficarão mais baratos que no ano seguinte, segundo um relatório da Bloomberg New Energy Finance. Para que isto aconteça, os preços das baterias precisam descer e a procura pelos metais que compõem estas unidades deve continuar a subir, revelou a firma de análise com sede em Londres.





O clamor pelo lançamento de veículos eléctricos intensificou-se com a corrida de países e empresas para reduzir a poluição atmosférica das suas cidades e cumprir as ambiciosas metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Deputados britânicos iniciaram um estudo sobre o mercado em Setembro para analisar a infraestrutura necessária e tentar determinar se devem antecipar o prazo de 2040 para acabar com a venda de carros a gasolina e a gasóleo.