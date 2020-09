Carros de passageiros ao nível de agosto de 2019

Após quatro meses - março a junho - com quedas homólogas acima de 50%, as vendas automóveis em Portugal começam a recuperar e registaram uma quebra de 8,6% em agosto, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela ACAP. Nos primeiros oito meses do ano, as vendas afundaram 41,2%.





