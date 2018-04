Carros de sonho e futuristas brilham no Salão Automóvel de Pequim

Por estes dias, a capital chinesa é o centro de todas as atenções na indústria automóvel. Novos modelos e protótipos futuristas dominam as luzes da ribalta no Salão Automóvel de Pequim.

O Salão Automóvel de Pequim, que decorre de 25 de Abril a 4 de Maio, é uma "montra" para os grandes fabricantes mundiais e para start-ups que apostam nos carros eléctricos. Todos querem conquistar o maior mercado automóvel do mundo.



Este ano, destacam-se as numerosas propostas no segmento dos SUV eléctricos, bem como os desportivos de luxo, tradicionais e "concept", que fazem sonhar os amantes da velocidade.



A BMW apresentou o "concept" iX3, o seu primeiro SUV eléctrico, que deverá começar a ser produzido em 2020. O iX3 será fabricado na China, num sinal de que a marca bávara aposta claramente no mercado chinês e que acredita que os europeus estarão preparados para comprar carros "made in China".



A BMW já havia indicado que planeava lançar pelo menos 12 modelos completamente eléctricos até 2025. A marca germânica também revelou o 8 Series concept e o futurista i Vision Dynamics.



O grupo chinês FAW apresentou um protótipo do desportivo eléctrico E-Jing GT.



A Byton também chamou as atenções com o Byton concept T, um "concept" eléctrico que conta com um ecrã de 49 polegadas com comandos por gestos e voz.



A Lincoln apostou no luxuoso Aviator para cativar os clientes de segmentos mais elevados. Enquanto, os Mercedes Maybach S680 e Ultimate Luxury são dos exemplares mais luxuosos em exposição. A Mercedes-Benz apresentou também o Concept EQA.





A Nio, uma start-up chinesa, revelou algumas propostas ousadas em veículos eléctricos de luxo, casos do desportivo EP9, do ES8 e do Eve Concept.