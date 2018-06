Daimler anuncia novos camiões eléctricos para concorrer com a Tesla

A Daimler, uma das maiores fabricantes de camiões do mundo, anunciou o lançamento de novos camiões totalmente eléctricos. A marca espera comercializar os veículos até 2021 e reforçar a liderança no mercado.

Os veículos foram revelados na sede norte-americana da Daimler, em Portland. São os camiões Freightliner que a fabricante espera começar a comercializar os camiões até 2021.