Chinesa BYD vai instalar primeira fábrica europeia na Hungria

Szeged, no sul da Hungria, e, segundo a fabricante, irá criar milhares de empregos. A empresa chinesa já conta com uma fábrica na Hungria, em Komarom, no norte, que faz a montagem de autocarros elétricos.

A instalação da fábrica do gigante chinês no espaço da União Europeia (UE) surge numa altura em que está a ser estudada por Bruxelas impor restrições a automóveis produzidos na China e importados para os Estados-membros.França, por exemplo, já indicou que irá excluir dos apoios à aquisição de veículos elétricos os modelos, mesmo de fabricantes ocidentais, que sejam produzidos com energias poluentes, uma medida que afeta a Tesla, MG, Dacia e Smart, por exemplo, que têm modelos fabricados na China. Mas também alguns fabricantes sul-coreanos serão penalizados.