França retira incentivos a elétricos chineses

Estes três modelos - o Dacia Spring, o Tesla Model 3 e o compacto MG 4 - são construídos na China e importados para a França. De acordo com os novos requisitos de elegibilidade anunciados este ano, a quantidade de emissões de dióxido de carbono no processo de fabricação é tida em conta para atribuição dos incentivos.

Acontece que os veículos produzidos na China, onde a maior parte da energia vem de combustíveis fósseis, principalmente carvão, estão em desvantagem significativa sob o novo programa.

A Comissão Europeia e alguns construtores já tinham expressado a sua preocupação em relação aos veículos mais baratos da China, especialmente os elétricos, que retiravam quota de mercado aos fabricados na Europa.

Estas queixas motivaram uma investigação da comissão sobre o apoio de Pequim aos fabricantes domésticos de veículos elétricos, potencialmente resultando em novas tarifas.

Uma lista de modelos elegíveis para os incentivos aos elétricos, divulgada hoje pelo governo francês, inclui 24 BEVs da Stellantis e cinco da Renault.

O Model Y da Tesla, que é construído na Alemanha, é elegível para o incentivo, mas o Model 3 construído na China não. Da mesma forma, o modelo #1 da Smart, construído na China, não está na lista, mas o ForTwo, construído na França, está.

A França é um dos países europeus mais generosos com os incentivos aos elétricos, que oscilam entre os 5.000 e os 7.000 euros. No final, os incentivos e outros bónus concedidos no momento da compra podem cortar 10 mil euros ou mais no preço de um veículo novo.