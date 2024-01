Chinesa Byd ultrapassa pela primeira vez a Tesla na venda de carros elétricos

No terceiro trimestre de 2023 o número de veículos vendidos pela Tesla e pela Byd já era aproximado:

435 mil carros elétricos contra

os 431 mil entregues pela empresa chinesa.



Agora a fabricante asiática conseguiu, pela primeira vez, ultrapassar a empresa de Elon Musk ao vender 525,409 veículos elétricos contra os 484,507 entregues pela Tesla, entre outubro e dezembro.

Os números revelados por ambas as empresas indicam, no entanto, que em todo o ano passado a empresa liderada por Musk mantém a liderança. No total, a Tesla vendeu 1,8 milhões de carros elétricos, enquanto a Byd entregou 1,57 milhões de veículos em 2023.Contudo, aEm 2022, a Tesla ganhava por 400 mil veículos mas, no ano passado, a diferença foi reduzida para 230 mil,O forte apoio governamental chinês para a transição para veículos elétricos é um dos motivos apontados para este crescimento. A China queria que, até 2025, que pelo menos 20% dos novos carros vendidos no país fossem elétricos ou híbridos. Uma meta que foi atingida três anos antes, em 2022.Até 2035, o objetivo é que estes veículos sejam a norma, outra meta que deve ser alcançada antes do esperado. Nos primeiros 11 meses do ano passado, 8,3 milhões de carros elétricos ou híbridos foram vendidos na China, mais de 30% das vendas globais de automóveis no país.