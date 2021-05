Consórcio anglo-suíço oferece 7,5 mil milhões pela Lamborghini

Um consórcio anglo-suíço ofereceu 7,5 mil milhões de euros ao Grupo Volkswagen para comprar a Lamborghini, avança esta terça-feira a publicação especializada no setor automóvel Autocar.A oferta não vinculativa foi enviada por carta ao grupo automóvel germânico no início do mês, refere a publicação, que teve acesso ao documento.O Quantum Group formou um consórcio com a britânica Centricus Asset Management para criar o que descreve como "uma plataforma de investimento em tecnologia e lifestyle".O Autocar refere que Rea Stark, co-fundador da Piëch Automotive, representa o Quantum Group na oferta de compra da Lamborghini. A Piëch Automotive conta como administradores executivos com Anton Piëch, filho do antigo presidente do Grupo Volkswagen Ferdinand Piëch, e Matthias Müller, ex-CEO da Porsche.A Automobili Lamborghini é controlada pela Audi, que integra o Grupo Volkswagen.A mítica marca italiana foi fundada em 1963 por Ferruccio Lamborghini e entre os seus modelos atuais incluem-se o Huracán, o Aventador e o Urus, todos eles com muitos componentes do grupo automóvel alemão.