Contrabando de metais leva roubos de catalisadores automóveis a recordes

A valorização dos metais raros nos mercados internacionais está a levar ao aumento dos roubos de catalisadores de automóveis, segundo noticia o Jornal de Notícias esta segunda-feira. O aumento foi de 585% no ano passado face a 2020, com os ladrões a preferirem viaturas mais antigas por terem mais metais.

Houve no ano passado 6.926 veículos que ficaram sem catalisador devido a roubos, de acordo com os dados da PSP e da GNR. Já em 2020 tinham sido apenas 1.011. O novo recorde fixado é explicado pelos especialistas contactados pelo JN com o aumento da cotação do preço dos metais raros que integram aquela peça.



Os assaltantes estacionam à frente na traseira ou, em último caso, paralelamente ao veículo que será alvo do furto, ficando um dos indivíduos a controlar os movimentos. O segundo usa um macaco hidráulico para levantar o veículo e posicionar-se sob o veículo para cortar o catalisador, através de uma serra de sabre sem fios ou ferramenta idêntica.