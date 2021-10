Das revisões ao IVAucher, é possível pôr travão aos custos mensais com o carro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carsharing ou desfasamento de horários

A partilha de viaturas (quer seja dentro do agregado familiar, quer entre colegas de trabalho ou vizinhos, por exemplo) é uma das formas apontadas para reduzir o impacto ambiental e os consumos individuais de quem circula nas estradas. Esta opção permite aliviar os engarrafamentos, tal como acontece com o desfasamento dos horários de trabalho para as profissões que permitam turnos ou flexibilidade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...