David Beckham compra 10% de empresa que converte automóveis clássicos em elétricos

O antigo jogador de futebol David Beckham comprou uma participação de 10% no capital da Lunaz, uma empresa britânica especializada na conversão de automóveis clássicos em modelos elétricos.O valor da operação não foi revelado, tendo a Lunaz indicado à Reuters que o investimento foi realizado através da DB Ventures, o veículo de investimento do ex-jogador.Beckham é também um dos proprietários da equipa norte-americana de futebol Inter Miami, que disputa a Liga dos EUA (MLS).Com este investimento, o antigo capitão da seleção inglesa junta-se aos fundadores da Lunaz, bem como as famílias Barclay, Reuben e Dellal como acionista da empresa britânica.Entre os automóveis clássicos adaptados a veículos elétricos pela Lunaz contam-se um, umume um Range Rover Classic de 1970.