DS 3 e DS 9 estreiam coleção ‘Espírito de viagem’

Interior muito luminoso, equipamento reforçado e soluções específicas do ‘savoir faire’ francês ligadas ao mundo da moda destacam-se neste novo acabamento exclusivo ‘Esprit de Voyage’, que no DS 3 chega a Portugal em novembro com um leque de motorizações multienergias: 100% elétrico, a gasolina ou Diesel.O DS 3 ‘Esprit de Voyage’ está disponível no mercado nacional em versão 100% elétrica (115 kW / 156 cv de potência e 54 kWh de capacidade bruta da bateria), com motor a gasolina PureTech 130 Automático (130 cv, com caixa de oito velocidades automática) ou Diesel BlueHDi 130 Automático (130 cv, com caixa de oito velocidades automática).Os preços começam nos 39.025 euros para o motor PureTech de 130 cv e nos 41.475 euros para a opção BlueHDi de 130 cv. Já o DS 3 E-Tense apresenta o ‘Esprit de Voyage’ com um preço de 47.300 euros.Entre outros detalhes, o DS 3 ‘Esprit de Voyage’ adota o couro Nappa Cinzento Gallet no painel de bordo e os bancos recebem um tratamento em duas matérias, conjugando o Tecido Luxemburgo com o Couro Nappa Cinzento Gallet.No exterior, a assinatura ‘Esprit de Voyage’ surge nas portas, com as capas dos retrovisores a exibirem um motivo gravado a laser, simbolizando o conceito de viagem. A secção frontal é enriquecida com as DS Wings em Preto Brilhante, com uma grelha da mesma cor pontuada com elementos cromados.Porta-estandarte da gama DS Automobiles, a evolução do DS 9 Model Year 23 incluindo a coleção ‘Esprit de Voyage’ chegam às DS Store portuguesas até final do ano, tal como nas casas de alta-costura e em linha com a arte francesa de viajar.A gama introduz o DS Iris System, um novo sistema multimédia da DS Automobiles, novos ambientes interiores e mais dois níveis de equipamento: o Rivoli +, ao qual se junta o nível Opéra, além da novidade ‘Esprit de Voyage’.O topo de gama da DS apresenta-se totalmente eletrificado com dois propulsores híbridos recarregáveis – E-Tense 250 e E-Tense 4x4 360 –, e preços compreendidos entre os 70.235 euros da versão de entrada (DS 9 E-Tense 4x2 250 Rivoli + e os 92.485 euros da versão topo de gama (DS 9 E-Tense 4x4 360 Esprit de Voyage).O DS 9 ‘Esprit de Voyage’ caracteriza-se por um interior exclusivo em couro claro com estofos tipo bracelete de relógio. A consola central, o painel de instrumentos e os revestimentos dos painéis das portas são todos em couro Nappa Pearl Grey.O novo sistema DS Iris System oferece uma ‘interface’ integralmente revista, totalmente configurável e personalizável, reativa, elegante e assistida pelo reconhecimento de voz natural IRIS.O ecrã de 12" de alta resolução apresenta um menu composto por ‘widgets’ que permitem aceder a todas as funções com um único movimento, controlando a navegação com ligação 3D, o ar condicionado, as fontes de áudio digitais e todos os dados de viagem.Este ecrã permite também desfrutar de uma visão 360°, proporcionada pelas novas câmaras digitais de alta resolução, ou aceder às funções Mirror Screen, CarPlay e Android Auto.Novidade ‘gastronómica’: com o lançamento dos novos DS 3 e DS 9 em Portugal, a marca francesa passa a disponibilizar um serviço exclusivo de motorista – DS VIP Driver – a clientes do Restaurante Eleven, em Lisboa.O topo de gama da DS Automobiles fará o transporte dos clientes nos almoços executivos do restaurante agraciado com estrela Michelin, proporcionando-lhes uma viagem sensorial com o conforto e o requinte da DS.A gastronomia de excelência é uma das formas de expressão da marca premium francesa.