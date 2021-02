DS lança compacto ‘crossover’ premium

Inspirado no protótipo DS Aero Sport Lounge, o novo modelo mistura as linhas elegantes e dinâmicas de um compacto com a silhueta de um utilitário-desportivo de altura de caixa intermédia, na ótica de seduzir um maior número de clientes. Assumidamente estratégico e posicionado no fulcro do segmento C-Premium, o DS 4 apresenta-se em três variantes : DS 4, DS 4 Cross e DS 4 Performance Line.





Com uma largura de 1,83 metros e rodas de grandes dimensões (jantes até 20 polegadas), para um comprimento compacto de 4,40 metros e uma altura de 1,47 metros, as dimensões do DS 4 são imponentes e conferem-lhe uma presença impactante.





A secção frontal é marcada por uma nova assinatura luminosa. Os grupos óticos contam com o sistema DS Matrix Led Vision, que combina iluminação matricial e direcional. São acompanhados por luzes diurnas compostas por duas filas de LED de cada lado (98 LED no total). De acordo com as versões, a grelha consiste numa estrutura de duas peças, com motivos em pontas de diamante, de dimensões diferentes, que se destacam numa grelha tridimensional.





Atrás, o tejadilho alonga-se acentuadamente para baixo até ao óculo traseiro particularmente inclinado. A silhueta ganha tanto em estilo como em eficiência aerodinâmica. Os guarda-lamas traseiros revelam volume generoso, com curvas e arestas vivas na carroçaria que destacam o pilar C. A secção traseira apresenta uma assinatura luminosa de nova geração, com um efeito escamado progressivo, gravado a laser.

O habitáculo tem um aspeto luxuoso e requintado, graças à combinação de diversos materiais, com diferentes tipos de couro, Alcantara, carbono forjado, madeira e novas técnicas de confeção. As saídas de ar invisíveis DS AIR constituem um sistema de ventilação inovador com ventiladores centrais muito compactos em altura e equipados com aletas invisíveis. Por fim, a maioria dos comandos físicos foram abandonados e deslocados para o sistema multimédia, de modo a simplificar o painel de bordo ao máximo.





O novo DS 4 utiliza a plataforma EMP2 do grupo, mas integra cerca de 70 por cento de peças novas ou específicas do modelo. Sem surpresa, oferece desde o lançamento uma versão com tecnologia híbrida ‘plug-in’, num sistema com 225 cv e 50 km de autonomia elétrica. O sistema alia um motor sobrealimentado de quatro cilindros a gasolina, com 180 cv de potência, ao qual está acoplado um motor elétrico de 110 cv. A oferta inclui também blocos a gasolina PureTech de 130, 180 e 225 cv e uma motorização a gasóleo BlueHDi de 130 cv. Em qualquer dos casos, a transmissão automática de oito relações é fornecida de série.





Segundo o comunicado da marca, o DS4 beneficia de afinações específicas do chassis, com o objetivo reforçar os desempenhos dinâmicos. Está igualmente dotado de tecnologia de câmara para a suspensão, o que permite scanear a estrada de maneira a adaptar a suspensão ao piso em tempo real.





Em matéria de apoio à condução, o novo DS 4 estreia, entre outros equipamentos, um sistema de ‘head-up display’ que oferece uma experiência visual de vanguarda que constitui o primeiro passo para a realidade aumentada. Recorrendo a uma nova tecnologia imersiva, a informação indispensável à condução é projetada diretamente na estrada. Oticamente, os grafismos são exibidos quatro metros à frente do para-brisas, acompanhando o olhar do condutor numa diagonal de 21 polegadas. Informações essenciais, tais como velocidade, ajudas de condução, navegação e mensagens de alerta, ou mesmo a música que o condutor está a escutar ou a chamada telefónica que está a receber, são projetadas "na estrada".





Já disponibilizada nos modelos DS 3 Crossback, DS 7 Ccrossoback e DS 9, a condução semiautónoma de nível 2 – o nível mais elevado atualmente permitido para circulação em estrada – recebe agora uma grande atualização no DS 4, sob a forma do DS Drive Assist 2.0.





O ‘cruise control’ adapta a velocidade de acordo com o trânsito, com a capacidade de parar e voltar a arrancar em situações de congestionamento de tráfego. O sistema também assegura o posicionamento preciso na faixa de rodagem escolhida pelo condutor. O Drive Assist 2.0 está igualmente reforçado com novas funções: ultrapassagem semiautomática, adaptação da velocidade em curva e aviso antecipado da velocidade exibida nos sinais de trânsito.