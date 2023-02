Em plena crise energética, carro elétrico dá poupança

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ano de 2022 terminou com um novo recorde de vendas de veículos elétricos novos em Portugal. Em 12 meses foram vendidos no país 36.258 destes automóveis, entre 100% elétricos (20.230) e híbridos plug-in (16.028). A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) sublinha, sobretudo, o crescimento de 149% no espaço de dois anos no segmento dos 100% elétricos: no final de 2020 tinham sido vendidos 8.137; um ...