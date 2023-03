Entregas da Tesla em Portugal este ano já são quase metade das de 2022

Com 1.106 unidades entregues nos dois primeiros meses do ano, a Tesla viu as matrículas em Portugal quase decuplicarem em termos homólogos. No final de fevereiro do ano passado a fabricante liderada por Elon Musk somava 113 veículos entregues no mercado nacional.

Entregas da Tesla em Portugal este ano já são quase metade das de 2022









