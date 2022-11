Escalada de preços ameaça produção de baterias da UE, avisa CEO da marca Volkswagen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A escalada dos preços da energia pode tornar o investimento nas indústrias alemã e europeia de baterias inviável, o que pode implicar a saída destes centros de produção para outros locais fora do bloco, alertou o CEO da marca Volkswagen, Thomas Schaefer.





"A menos que consigamos reduzir os preços da energia na Alemanha e Europa rapidamente e de forma fiável, o investimento em produção e novas fábricas, praticamente, não será viável", escreveu o CEO no LinkedIn. Assim, caso os preços não desçam "a criação de valor nesta área terá de mudar de lugar", acrescentou.





Para Thomas Schaefer, o esboço desenhado pelos Ministérios da Economia francês e alemão na semana passada, "não vai ao encontro das expectativas, ficando aquém das prioridades".





A UE encontra-se atualmente pressionada por dois flancos, já que além da crise energética agravada pela invasão russa à Ucrânia, a indústria automóvel terá de enfrentar as consequências da lei de redução da inflação dos EUA, que visa proteger a economia norte-americana do aumento dos preços e impulsionar alguns setores, como o dos automóveis elétricos, reduzindo a dependência da China em alguns componentes como é o caso das baterias.





Bruxelas já reagiu ao programa – assente em subsídios – alegando que tal viola as regras da Organização Mundial do Comércio e que discrimina as empresas que não são norte-americanas.





Os programas da UE não se concentram suficientemente no " aumento a curto prazo da industrialização da produção", critica Schaefer além de defender que os apoios estatais do bloco estão "ultrapassados" e são "burocráticos".





O grupo Volkswagen planeia ter seis fábricas de baterias em toda a Europa até 2030, através da empresa de baterias PowerCo.