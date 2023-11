Espanhola Portobello Capital entra no capital da Controlauto

A Portobello Capital, empresa de capitais privados espanhola, adquiriu à Real Vida Seguros uma posição minoritária na Controlauto e, em simultâneo, comprou uma participação de 24% na Controlauto Serviços, informaram as empresas em comunicado.A Real Vida Seguros deixa assim de ter uma participação na Controlauto. Do mesmo modo, o Grupo Brisa deixa de ter 100% da Controlauto Serviços e passa a uma posição maioritária de 76%."Esta parceria entre o Grupo Brisa e a Portobello Capital visa potenciar o desenvolvimento da Controlauto em Espanha, tal como definido no seu plano estratégico de crescimento e representa o primeiro investimento da Portobello Structured Partnerships em Portugal", pode ler-se no documento.A Controlauto "é um dos principais players no mercado português da inspeção técnica de veículos e um dos cinco maiores a nível ibérico" e conta com 51 centros de inspeção que realizam cerca de 1,6 milhões inspeções por ano, indica a empresa.Já a Controlauto Serviços é uma empresa recém-criada para desenvolver "novos negócios ligados ao setor da mobilidade, nomeadamente a marca VerifiCar, com o objetivo de dar mais transparência e confiança à compra e venda de viaturas usadas entre particulares".