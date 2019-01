Estado deu incentivos de 2,6 milhões para a compra de carros elétricos

O Estado concedeu incentivos no valor de 2.632.500 euros no ano passado para a aquisição de automóveis 100% elétricos, uma subida de 14,4% face aos 2,3 milhões de euros de 2017. Adicionalmente, a compra de motociclos ou ciclomotores elétricos foi apoiada com 16.396 euros.