Estes são os sete finalistas do Carro do Ano 2021

O júri do concurso, composto por 20 jornalistas da especialidade, em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, entre os quais o Jornal de Negócios/Negócios.pt, escolheu os finalistas que passam à ronda final da eleição após o alargado período de testes.





Este ano apresentaram-se a concurso 35 modelos de marcas automóveis.





A votação final decorrerá entre 22 e 26 de feverero, estando prevista para 10 de março a cerimónia de divulgação do vencedor.





O modelo premiado será distinguido com o título de vencedor da 38.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 recebendo o respetivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal.

Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional.



Estes galardões vão contemplar seis classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.





Prémio Tecnologia e Inovação





Para esta edição, a organização volta a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.





O concurso Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal é uma organização anual da SIC Notícias e do Expresso.