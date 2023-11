Exportação de componentes automóveis tem setembro recorde

Nunca os fabricantes de componentes automóveis tinham visto um setembro assim, superando o recorde do período homólogo. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, as vendas para o exterior aumentaram 16,4% face ao mesmo período de 2022.

