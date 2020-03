Fábrica da PSA de Mangualde com novo diretor-geral

A fábrica de Mangualde do Grupo PSA terá um novo diretor geral a partir de 1 de abril, anunciou esta quarta-feira o grupo liderado por Carlos Tavares.





José Maria Castro irá assumir "novas funções na Direção Industrial" do grupo, refere o comunicado.



José Alonso Mosquera, de 48 anos, é licenciado em engenharia industrial e era, desde 2018, responsável de transportes e embalagens do grupo PSA.



O diretor da segunda maior fábrica de produção de automóveis de Portugal irá reportar a Juan Munoz Codina, diretor do Cluster Ibérico do Groupe PSA que agrupa as fábricas de Madrid, Saragoça, Vigo e Mangualde.



A PSA de Mangualde alcançou no ano passado uma produção recorde com 77.606 veículos. Atualmente a fábrica produz os modelos Berlingo e Berlingo Van, da Citroën, bem como os Peugeot Partner e Rifter e o Opel Combo.



A fábrica tem um projeto para a produção de um veículo eletrificado a partir de 2023, que já foi pré-aprovado pela direção do Grupo PSA, mas que, segundo José Maria Castro, estava dependente do apoio do Governo e de um acordo de médio prazo com os trabalhadores para alcançar uma "paz social". O investimento estimado para esse projeto ronda os 18 milhões de euros.

O espanhol José Luís Alonso Mosquera irá assumir o cargo de diretor do Centro de Produção de Mangualde do Grupo PSA a partir de 1 de abril substituindo José Maria Castro Covelo.