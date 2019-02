Fábrica da PSA de Mangualde vai produzir novo Opel Combo

Esta será a primeira vez que a unidade do grupo em Mangualde produz veículos da marca Opel, integrada no grupo PSA em 2017.

A fábrica irá produzir o novo Opel Combo nas variantes comercial e de passageiros e os mercados a que se destinam são Portugal, Espanha, França e Itália.

Portugal já produziu automóveis da Opel, mas a fábrica situada na Azambuja, quando a Opel pertencia à General Motors, encerrou no final de 2006, deixando sem emprego 1.100 trabalhadores.

A produção do novo veículo da Opel será partilhado com a fábrica espanhola de Vigo, que já produz a marca Opel desde julho do ano passado, indica o comunicado. As duas unidades terão o exclusivo mundial de produção deste modelo.

O grupo assinala que, em 2018, a unidade de Mangualde iniciou a produção dos novos Peugeot Partner/Rifter e Citroën Berlingo/ Berlingo Van. Para tal, refere, a fábrica de Mangualde, "realizou um profundo processo de modernização e uma das mais importantes transformações industriais da sua história".

No ano passado, a PSA de Mangualde produziu 63.093 veículos, uma subida de 17,6% face a 2017, representando 21,4% das 294.366 viaturas produzidas em Portugal. A maioria da produção da PSA foi no segmento de comerciais ligeiros, com 49.844 unidades, que correspondem a mais de 90% dos veículos comerciais ligeiros produzidos no país em 2018.

A fábrica do grupo francês, que emprega 700 trabalhadores, exportou um total de 56.910 veículos, ou seja 90,2% da sua produção.



(notícia atualizada às 13:28)