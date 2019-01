PSA de Carlos Tavares dispara vendas na Europa à boleia da Opel

O Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel/Vauxhall) vendeu um total de 2.459.841 automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) no ano passado, uma subida de 32,8%. O grupo francês liderado por Carlos Tavares (na foto) consolidou a segunda posição, apenas atrás do Grupo Volkswagen, impulsionado pelo crescimento de 157,3% nas vendas da Opel. Os dados são da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).





O resultado? A Opel fechou o primeiro semestre de 2018 com lucros de 502 milhões de euros. Estes foram os primeiros resultados positivos da marca alemã desde 1999, ano em que a General Motors (GM) assumiu o controlo do fabricante automóvel germânico.



Após ter vendido 337.704 veículos ligeiros de passageiros em 2017, a Opel/Vauxhall alcançou vendas de 869.054 unidades no ano passado. Este desempenho levou a Opel a saltar do 17.º lugar para o quinto posto entre as marcas mais vendidas na UE.



Volkswagen mantém liderança e reforça quota



A Volkswagen manteve o estatuto de marca mais vendida nos 28 Estados-membros, com 1.698.084 automóveis ligeiros de passageiros vendidos, uma subida de 3,2%. A marca germânica aumentou a quota de mercado de 10,9% para 11,2%.



A Renault, com 1.088.346 unidades vendidas, manteve a vice-liderança, apesar de uma quebra de 3,9% face a 2017. Também a Ford, com 974.856 viaturas, registou uma queda, neste caso de 2,3%, segurando, no entanto, o terceiro posto.



A Peugeot encurtou a distância para o "pódio" ao aumentar as vendas em 5,2%, para um total de 956.247 automóveis. Segue-se a Opel/Vauxhall, com 869.054 veículos, uma subida de 157% que lhe valeu trepar 12 degraus no "ranking" de marcas.



Mercedes-Benz, BMW, Fiat, Skoda e Audi encerram o top 10 europeu.



Quando considerados os grupos automóveis, o Grupo Volkswagen, que inclui a Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti e Lamborghini, é líder, com um total de 3.611.948 automóveis vendidos, mais 0,9% do que no ano anterior.



Seguem-se o Grupo PSA, com 2.459.841 unidades, um crescimento de 32,8%, o Grupo Renault, que inclui a Renault, Dacia, Lada e Alpine, com 1.614.410 viaturas, um incremento de 0,8%.



O quarto lugar pertence ao Grupo Fiat Chrysler Automobile (FCA), que agrega as marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia/Chrysler, Dodge e Maserati. O grupo italo-americano vendeu 1.001.972 automóveis, uma queda de 2,3%.



Seguem-se o Grupo BMW, que sofreu uma quebra de 0,9%, a Ford, que viu as vendas recuarem 2,3%, e a Daimler, que junta a Mercedes-Benz e a Smart, que registou um decréscimo de 1,9%.



Ranking português bastante diferente



A lista de marcas mais vendidas no segmento de ligeiros de passageiros em Portugal é bastante diferente da europeia. Começando pelo líder, que há já 21 anos é a Renault.



A Renault vendeu 31.215 automóveis em Portugal no ano passado, uma subida de 3,7%. Seguiram-se a Peugeot, com 22.980 unidades, e a Mercedes-Benz, com 16.464, que registaram crescimentos de 8,9% e de 1,2%, respetivamente.



A Nissan, que ocupa o quarto lugar no mercado português, é apenas 16.ª a nível europeu.



No top nacional seguem-se a Fiat, BMW e Citroën. Ou seja, a fabricante francesa é sétima em Portugal e 12.ª na Europa.



A Opel ocupa o oitavo lugar e a Volkswagen, líder europeia, caiu do terceiro para o nono posto no mercado português. A Toyota encerra o Top 10 em Portugal, sendo a 11.ª marca mais vendida na UE.

Após integrar a Opel/Vauxhall, em agosto de 2017, Carlos Tavares procedeu a uma estratégia agressiva de redução de custos e supressão de postos de trabalho. Na Alemanha, o CEO do Grupo PSA convenceu os sindicatos a aceitarem a eliminação de 3.700 empregos. Também as despesas de funcionamento sofreram cortes.O investimento em desenvolvimento foi igualmente reduzido, apostando em novos modelos da Opel criados com base nas plataformas tecnológicas já existentes da Peugeot e Citroën, o que permitiu reduzir os custos de produção entre 20 a 50%.