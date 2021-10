Fabricante automóvel chinês Hongqi entra na Europa com veículos elétricos

A Hongqi, marca de carros favorecida pelo antigo líder chinês Mao Tsé-Tung, começou a exportar carros elétricos para a Noruega, dando força à expansão internacional dos veículos "made in China".





O anúncio foi feito pela própria Hongqi, que indicou ter recebido 500 pedidos de encomenda dos seus carros oriundos da Noruega.





Na China, o maior mercado automóvel do mundo, as vendas da Hongqi têm crescido nos últimos anos, graças ao lançamento de mais modelos e à expansão da rede de concessionários, de acordo com o Asia Financial. Em 2018, a Hongqi contratou, em 2018, Giles Taylor, antigo designer da Rolls-Royce, para liderar a sua equipa de design automóvel de Munique.





A Hongqi (que significa bandeira vermelha) foi o primeiro fabricante chinês de carros de passageiros, mas serviu sobretudo aos altos quadros do Partido Comunista chinês. O primeiro modelo foi lançado em 1958, na província de Jilin, servindo para desfiles de efemérides importantes, como o 1 de Outubro, dia da Implantação da República Popular da China.





Outros fabricantes de veículos elétricos da China, como a Nio, a Xpeng ou a BYD, também procuram conquistar uma fatia do mercado europeu à medida que o velho continente caminha para a transição energética.