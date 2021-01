Tesla dá “desconto” de 30% na China após recordes do trio de rivais

A concorrência entre os fabricantes de carros elétricos no maior mercado automóvel do mundo está ao rubro, numa altura em que o governo continua a apoiar a compra deste tipo de veículos, os únicos que escaparam às quebras no setor: de janeiro a novembro, as vendas de elétricos subiram 4,4%, em termos homólogos, o que compara com a descida de 7,6% das vendas ligeiros de passageiros, em termos gerais.





Nos últimos dias, o trio de fabricantes locais Nio, Li Auto e Xpeng anunciaram que as vendas dispararam em 2020, ao passo que a Tesla, que tem na China o seu maior mercado a seguir aos Estados Unidos, informou que os preços de venda do SUV Model Y vão começar nos 339.900 yuans, 30% abaixo do valor inicialmente avançado de 488.000, e que as entregas aos clientes locais terão início já este mês.





A fabricante liderada por Elon Musk fixou assim preços abaixo de alguns dos concorrentes – o SUV elétrico da Nio tem preços a partir dos 368.000 yuans, por exemplo – numa tentativa de ganhar terreno num dos seus mercados mais desafiantes do momento.





A Tesla também lançou um Model 3 modificado, que mantém o preço de 249.900 yuans para a versão base, que é elegível para a atribuição do subsídio nacional da China para veículos elétricos.





A estratégia da fabricante norte-americana é conhecida numa altura em que os seus principais rivais revelam números animadores sobre as vendas em 2020. A Nio anunciou que as entregas mais do que duplicaram face ao ano anterior para 43.728 veículos. Em dezembro, a empresa registou o quinto mês consecutivo de subida das entregas, superando as 7 mil unidades.





A Li Auto, por seu turno, entregou 32.624 veículos em 2020, e as vendas do seu primeiro modelo, o Li One SUV, atingiram um máximo de 6.126 unidades em dezembro.





No caso da Xpeng, as entregas no ano passado fixaram-se em 27.041 unidades, mais do dobro face a 2019. O saldo de dezembro foi de 5.700 carros vendidos, com o seu modelo P7 a representar mais de metade das entregas.





A par das vendas, também as ações das três start-ups chinesas, todas cotadas em Nova Iorque, dispararam - a Nio foi uma das empresas chinesas cotadas nos EUA com melhor desempenho em 2020, com ganhos de mais de 1.100%.





No entanto, por mais que as start-ups chinesas tenham conquistado, os números ainda ficam muito aquém dos da Tesla, que entregou cerca de cinco vezes mais carros em todo o mundo no ano passado do que as três rivais juntas. A empresa anunciou no fim-de-semana que entregou 499.550 carros em 2020, ligeiramente abaixo da meta do meio milhão de unidades. Apesar disso, atingiu um novo recorde trimestral nos últimos três meses de 2020 com a entrega de 180.570 veículos.