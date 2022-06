extremamente desafiadora" e "só alcançável com um aumento massivo do investimento em infraestruturas de carregamento" de veículos elétricos, que sirvam de alternativa aos carros a gasolina e gasóleo.

Leia Também Bruxelas propõe fim de veículos novos com motores a gasolina e gasóleo em 2035

"Dada a volatilidade e incerteza que estamos a viver a nível mundial [com a guerra na Ucrânia e a escalada da inflação], qualquer regulamentação de longo prazo que vá além desta década é prematura nesta fase inicial.

Em vez disso, é necessária uma revisão transparente para definir as metas pós-2030", indica a ACEA.



A associação de fabricantes de automóveis alerta ainda que a subida dos preços das matérias-primas para produção de baterias deverá implicar um aumento dos custos de produção e de venda de veículos elétricos e poderá prejudicar a intenção de Bruxelas de proibir a venda de veículos novos com motores a combustão em 2035.



Oliver Zipse, presidente da ACEA e CEO da BMW, garante que, apesar disso, "a indústria automobilística irá contribuir plenamente para que a Europa se torne neutra em carbono em 2050" e que está a criar "novos modelos" de carros elétricos para dar resposta à procura e "impulsionar a transição para a mobilidade sustentável".



elementos sensíveis" nas discussões.





