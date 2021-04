Produção automóvel em Portugal cresce 8,6% no primeiro trimestre. Subida em março foi de 71%

A produção automóvel em Portugal ascendeu a 83.882 mil unidades no primeiro trimestre deste ano, uma subida homóloga de 8,6%, revelou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



Em março, os 29.218 veículos a saírem das fábricas portuguesas representam um crescimento de 70,9% face a igual mês de 2020, quando a pandemia forçou o encerramento das fábricas.



No mês passado, a produção de ligeiros de passageiros cifrou-se em 23.062 unidades, uma subida de 68,5%, enquanto as de comerciais ligeiros aumentou 79,9%, para 5.763 veículos. Nos pesados, as 393 viaturas produzidas representam um crescimento homólogo de 89,9%.



Já em termos trimestrais, os ligeiros de passageiros aumentaram 8%, para 67.041 unidades, os comerciais ligeiros subiram 12,1%, atingindo as 15.867 viaturas e nos pesados o crescimento cifrou-se em 2,3%, para 974 veículos.



Deste total produzido, 98% teve como destino as exportações, com os principais mercados a serem o italiano (14,8%), francês (14,3%), alemão (14%), espanhol (12,3%) e britânico (7,8%). Fora da Europa, a Ásia absorveu 7,5% dos veículos exportados, destacando-se o Japão, com uma quota de 5,6% nas exportações totais.