Pandemia fez disparar procura por autocaravanas em 2020

No ano passado, no período após o confinamento, os portugueses mostraram apetite por soluções alternativas para o período das férias, nomeadamente por autocaravanas. A conclusão é do relatório "Market Report", divulgado pelo portal Standvirtual.Neste relatório, que agrega dados sobre o mercado automóvel em 2020, recorrendo também a fontes como a ACAP ou o IMTT, o Standvirtual indica que, no ano passado, com o pós-confinamento a coincidir com a época sazonal, muitos portugueses procuraram alternativas para os dias de férias. Assim, de acordo com estes dados, a procura por autocaravanas atingiu "valores record", significativamente acima dos dados registados ao longo de 2019.Estes dados têm como fonte os anúncios disponíveis no Standvirtual deste tipo de veículos. A procura dá mostrar do habitual efeito da sazonalidade, mas começa a elevar-se acima dos valores de 2019 a partir de maio. Entre junho e julho foi atingido um pico da procura, contabiliza o Standvirtual.Com a procura a exceder a oferta de autocaravanas, o relatório indica que, em 2020, os anúncios disponíveis deste tipo de veículos aumentaram no final do ano. A partir de novembro, os anúncios ativos começam a subir: nesse mês rondavam os 300 e, no final de dezembro, estavam já próximos dos 390.Ao contrário do ano anterior, a habitual quebra de anúncios registada no final do verão não se fez sentir em 2020. Em 2019, antes da pandemia, o pico de anúncios ativos de autocaravanas foi registado entre junho e julho, rondando os 320, para em setembro afundar até aos 200 anúncios.A incerteza e os receios de contágio terão levado os portugueses a procurar soluções para as deslocações, aponta este relatório, nomeadamente para evitar transportes públicos. No caso dos automóveis ligeiros, apesar da quebra acentuada da procura registada em abril, no confinamento, os portugueses voltaram a procurar ligeiros a partir nos meses seguintes.O Standvirtual nota que "com a reabertura dos stands e com os portugueses confinados, a procura manteve-se elevada até ao final do verão", com valores acima daqueles registados em 2019. Em relação aos anúncios ativos, o portal nota um pico a partir de maio, quando foram registados mais de 60 mil anúncios ativos de automóveis ligeiros. Este valor está muito acima da oferta em 2019 - próxima dos 40.600 anúncios - e ultrapassa o pico de 2019, registado no final do ano, com 50 mil anúncios ativos.Já nos motociclos, os anúncios ativos aproximaram-se da marca dos 2.400 em maio, mês em que Portugal começou a desconfinar em 2020. A procura de motociclos excedeu largamente a oferta no ano passado, com um pico de procura registado em junho. Meses depois, a partir de setembro, foi contabilizado um segundo pico na procura.No geral, os preços médios de venda de automóveis aumentaram em 2020, tanto na venda a retalho como nas vendas de particulares. Os preços de venda dos profissionais mantiveram-se estáveis até março, rondando os 17.500 euros, para baixarem no confinamento. Em maio, aproximam-se dos 17.200 euros, para logo a seguir aumentarem. No final do ano, em dezembro, o preço de venda dos profissionais aproximou-se dos 18.500 euros.Já nas vendas particulares, foi registado um pico a partir de novembro de 2020, quando foi ultrapassada a marca dos 17 mil euros. Logo a seguir os preços baixaram até aos 16.500 euros, para recuperar ligeiramente a partir de janeiro de 2021.Apesar de as carrinhas e os automóveis citadinos continuarem a liderar as preferências por segmento na plataforma Standvirtual, o relatório conclui que a maior subida de anúncios ativos foi registada no segmento dos SUV.Neste segmento, a Nissan reforça a liderança mais um ano, seguida pela BMW e pela Land Rover.A nível de combustível, tanto a procura como os anúncios disponíveis de veículos diesel caiu o ano passado. No caso da gasolina, a procura aumentou ligeiramente em relação a 2019. Outras alternativas, como os modelos híbridos gasolina, elétricos ou GPL, têm menor expressão.