Ford substitui CEO Jim Hackett num esforço de mudança

O CEO da Ford, Jim Hackett, vai ser substituído Jim Farley. Uma decisão anunciada numa altura em que a fabricante automóvel está a investir na aceleração de veículos com base em novas tecnologias, como é o caso dos elétricos.



Hackett assumiu as rédeas da empresa em 2017 mas planeia afastar-se no próximo outubro. Nesse período, Farley vai tornar-se CEO, juntando-se ao conselho de diretores. A gestão da empresa sofre assim a segunda alteração este ano, depois de o líder da divisão automóvel ter abandonado a empresa em março.





A empresa está a executar uma restruturação, num investimento de 11 mil milhões de dólares (9,38 mil milhões de euros) que pretende acelerar o desenvolvimento de novos veículos, entre eles carros elétricos."O Jim Farley conjuga uma perceção significativa do mercado automóvel e dos clientes comum ótimo instinto para o futuro e para as novas tecnologias que estão a moldar esta indústria", declarou o chairman executivo, Bill Ford, numa nota enviada à imprensa.A Ford segue em alta em bolsa, com os investidores a aplaudirem a mudança- a empresa sobe 2,39% para os 6,85 dólares.