Governo alemão ameaça multar Daimler em 3.750 milhões de euros

O governo alemão terá ameaçado aplicar uma multa no valor de 3.750 milhões de euros à Daimler, casa-mãe da Mercedes, devido ao escândalo da manipulação de dados sobre as emissões dos veículos a diesel, noticia esta sexta-feira a revista Spiegel.

Daniel Acker/Bloomberg

O ministro dos Transportes alemão, Andreas Scheuer, ameaçou a fabricante automóvel Daimler com uma multa de 3.750 milhões de euros por causa do escândalo de manipulação de dados nos veículos a diesel, informa a revista Spiegel.

A notícia surge após uma reunião à porta fechada, na passada segunda-feira, entre Scheuer e o líder da Daimler, Dieter Zetsche (na foto), na qual o ministro terá questionado o gestor sobre quantos veículos da Mercedes-Benz teriam de ser reparados após o regulador ter detectado software ilegal num dos modelos da marca germânica.

Sem citar fontes, a Spiegel refere que Scheuer terá manifestado preocupação de que até 750 mil veículos da Mercedes poderiam ser afectados e que o ministério poderia aplicar multas de cinco mil euros por viatura.

No mês passado, a autoridade dos veículos a motor alemã, a KBA, ordenou à Daimler que recolhesse as carrinhas do modelo Vito com motores a diesel de 1,6 litros por violarem as regras de emissões de gases.

A Daimler indicou que irá recorrer da decisão da KBA de classificar como ilegal o software.

Segundo a Spiegel, existem provas consideráveis de que os motores a diesel dos modelos de Mercedes da Classe C também seriam afectados.